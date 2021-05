Ein 25-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag in der Isarvorstadt erst eine Frau begrapscht und dann zwei Passantinen angegriffen, die ihr zu Hilfe geeilt waren. Der Angreifer habe seinem Opfer auf offener Straße erst an die Brust und ans Gesäß gefasst, teilte die Polizei am Montag mit. Den Passantinnen gelang es, den 25-Jährigen von der Frau zu trennen. Darauf warf er mehrere Glasflaschen in Richtung der Retterinnen. Ein 23 Jahre alter Begleiter des Angreifers hielt eine der Frauen fest. Die Polizei konnte beide Männer noch am Tatort antreffen und den 25-Jährigen festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sucht nun nach dem ursprünglichen Opfer des sexuellen Übergriffes. Die Frau war davongelaufen, bevor die Polizisten eingetroffen waren.