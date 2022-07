"Ich will gute Stimmung in den Alltag der Leute bringen"

Noel Robinson tanzt in den Straßen Passanten an und dreht kleine Videos. Sein Humor wirkt ansteckend. Auf Instagram und Tiktok folgen ihm schon sieben Millionen Menschen aus aller Welt.

Von Veronika Tieschky

Afro-Beats, wilde Haare und viel Tanz. Eine Mischung aus all dem findet man auf Noel Robinsons TikTok- und Instagram-Accounts. Sein derzeit beliebtestes Video auf TikTok ist zwar nur knappe neun Sekunden lang, gefällt aber mehr als zehn Millionen Menschen. Darin sitzt Noel in der Bahn und wird von der Fahrkartenkontrolleurin aufgefordert, sein Ticket zu zeigen. Ohne zu zögern zieht er seine Kapuze ab, worauf seine wilden, lockigen Haare hervorspringen. Ein tiefer Griff in den Afro, und er zieht das Ticket heraus. Die Kontrolleurin lacht.