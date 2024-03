So drastisch sinken die Immobilienpreise in München

Der Abschwung hält wegen wachsender Zinsen an. Was Eigentumswohnungen und Häuser derzeit kosten - und wie es nach Ansicht des Immobilienverbands weitergeht.

Von Patrik Stäbler

Um im Bild zu bleiben, wählt Stephan Kippes einen Vergleich aus der Baubranche. Der Immobilienmarkt in München, sagt der Marktforschungschef des IVD-Instituts, "sucht gerade die Bodenplatte". Will heißen: Noch ist bei den fallenden Preisen für Eigentumswohnungen und Häuser der Tiefpunkt nicht erreicht. Zwar habe sich der Abschwung etwas abgebremst, berichtet Kippes bei der Vorstellung der aktuellen Frühjahrszahlen seines Immobilienverbands Deutschland. "Aber der Trend zu sinkenden Kaufpreisen setzt sich fort." Und das nicht nur in München, sondern nahezu in ganz Bayern.