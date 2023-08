Im Streit um die Nachverdichtung an der Mauerkircherstraße im Herzogpark haben die Anwohner wohl einen Etappensieg erreicht. Nach Informationen des Landtagsabgeordneten Robert Brannekämper (CSU) hat der Bauherr seinen Vorbescheidsantrag für eine fünfgeschossige Bebauung des Hinterhofs zurückgezogen.

Gegenüber der SZ hat der Bauherr das bislang noch nicht bestätigt. Brannekämper zitiert ihn jedoch in einem Brief an die Anwohner mit der Begründung, die Entscheidung sei "im Lichte der öffentlichen Diskussion" gefallen. Und weiter: "Das Bauvorhaben soll noch einmal im Gesellschafterkreis und mit den Architekten überdacht werden." Der Gesellschafterkreis besteht aus dem Bauherren selbst und seinen beiden Söhnen, die als Eigentümer der Gebäude an der Mauerkircherstraße 17 und 19 eingetragen sind. Neben dem Umgang mit Mietern hatte dort vor allem die geplante Hinterhofbebauung öffentlichen Protest hervorgerufen.