Preise für Wohnungen in München sinken drastisch

Eine neue Wohnung in München bleibt trotz der Abschläge ein teures Gut.

Wer ein Haus oder eine Eigentumswohnung kaufen will, muss laut Maklerverband bis zu zehn Prozent weniger zahlen als noch vor einem halben Jahr. Wie hoch die Quadratmeterpreise derzeit sind - und wer davon nun profitieren kann.

Von Alfred Dürr

Eigentumswohnungen und Häuser bleiben in München zwar immer noch teuer, aber Rekordsummen sind für diese Objekte nicht mehr selbstverständlich. Bereits im vergangenen Herbst hatte sich ein Richtungswechsel nach unten bei den Kaufpreisen abgezeichnet - die aktuellen Frühjahrszahlen des Immobilienverbands Deutschland (IVD) machen deutlich, wie stark sich die Lage für Käufer und Verkäufer auf dem Wohnungsmarkt verändert hat. Innerhalb eines halben Jahres sind die Preise für Wohnungen und Häuser laut IVD-Marktforschungsinstitut um bis zu zehn Prozent gesunken. Diese Kehrtwende ist nicht nur in München, sondern auch in anderen bayerischen Groß- und Mittelstädten zu bemerken.