Ein 24-Jähriger sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft, weil er in einem Zug eine schlafende Frau auf den Mund geküsst hat. In dem ICE, der von Stuttgart nach München fuhr, hatte sich der Mann am Mittwoch unvermittelt der Frau zugewandt und seinen Mund auf ihren gepresst. Die Frau schreckte auf, der Mann ging lachend davon.