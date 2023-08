Ein rechtsradikaler Täter hat am Samstag eine Frau in der Münchner Sandstraße bedroht. Der 41-Jährige hatte zuvor den Hitlergruß gezeigt und dazu NS-Parolen gerufen. Als die Frau sich dagegen verwahrte, drohte der Täter ihr laut Polizei Schläge an.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 14.10 Uhr. Die 30 Jahre alte Münchnerin verständigte daraufhin unverzüglich den Polizei-Notruf 110. Der 41-jährige Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz konnte nach einer Fahndung im unmittelbaren Umfeld festgenommen werden. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Bedrohung gestellt.

Knapp 30 Übergriffe mit rechtem Hintergrund wurden in diesem Jahr bisher von den Münchner Sicherheitsbehörden gemeldet. Vergangenes Jahr registrierte die Polizei 52 politisch rechts motivierte Gewaltdelikte und weitere 20 Taten aus diesem Spektrum, die als Nötigung oder Bedrohung verfolgt wurden.