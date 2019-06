6. Juni 2019, 18:54 Uhr München heute Als Fliegen noch ungemütlich war / 92-Jährige in der Eigenbedarfs-Falle

Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Im Juni 1919 gehörte Intendantin Hermine Körner (zweite von rechts) zu den ersten in München, die Linienflüge nutzten.

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

"Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein", heißt es in einem der wohl bekanntesten Lieder von Reinhard Mey. Darin fasst der Liedermacher die Faszination des Fliegens zusammen, spricht von der Freiheit dort oben in der Luft und davon, wie mit dem Davonfliegen, dem Abschiednehmen die Probleme des eigenen Lebens nichtig und klein unter einem zurückbleiben.

Fliegen ist in diesem Lied Aufbruch ins nächste Abenteuer, der Schritt ins große Unbekannte, vielleicht auch ein Neuanfang. Ein Loslassen alles Alten und Belastenden. Eine Befreiung von Sorgen und Ängsten.

Der Blick auf das Fliegen hat sich seitdem freilich verändert. Klimasünde, Umweltverschmutzung oder Hedonismus sind eher Begriffe, die man jetzt mit einer Flugreise verbindet. Mit einem nachhaltigen Lebensstil ist das Fliegen kaum noch vereinbar.

160 000 Gäste erwartet der Münchner Flughafen dennoch allein an diesem Freitag, die meisten von ihnen werden in die Pfingstferien aufbrechen. Wer in ein Flugzeug steigt, spürt meist immer noch einen Funken der alten Magie, die im Fliegen steckt. Das ist heutzutage so und das war vor hundert Jahren so, als der erste Linienflug von München aus startete. Mein Kollege Stefan Simon blickt zurück, auf eine Zeit, in der Fliegen der letzte Schrei war - und drei Passagiere in eine Maschine passten.

DER TAG IN MÜNCHEN

Grüne in München: Stadträte gesucht Der erhoffte Aufbruch der Grünen wirft seine Schatten voraus: Denn die Partei braucht mehr Personal für die Kommunalwahl 2020. Engagierte Kandidaten müssen her. Zum Artikel

Eine 92-Jährige in der Eigenbedarfs-Falle Elena M. soll ihre Wohnung verlassen, weil der Sohn des Vermieters einziehen will. Beide Parteien treffen sich vor Gericht - doch die Verhandlung wird sich über Monate hinziehen. Zum Artikel

"Niemand hat es verdient, so inhuman aus der Welt zu scheiden" Daniel B. hat einen Freund nach einem Streit auf dem Alten Nordfriedhof getreten und tödlich verletzt. Nun wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Zum Artikel

Vorfälle mit ausländerfeindlichem Hintergrund häufen sich Ein 54-Jähriger soll eine Wasserbombe auf einen Jugendlichen geworfen und ihn als "Scheiß Ausländer" bezeichnet haben. Das ist nicht der einzige Fall, in dem der Staatsschutz ermittelt. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg