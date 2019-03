19. März 2019, 19:24 Uhr München heute Klagen über Zwischennutzung / Urteil nach Brand an Dachauer Straße / Polizist in Haft

Von Christiane Lutz

Wenn von Räumen in München die Rede ist, ist immer auch gleich Raummangel gemeint. Kunst- und Kulturschaffende der Stadt trifft es oft besonders hart, ihnen fehlen geeignete Räume, in denen sie sich ausprobieren können, wo eine Idee auch mal scheitern darf. Zwischennutzungen können da Abhilfe schaffen, zumindest für eine begrenzte Zeit.

Am Montagabend versammelten sich dann sehr viele Menschen im Isarforum, um über die Frage "Zwischennutzung in München - Fluch oder Segen?" zu diskutieren. Vertreter aus der Kulturszene klagen über zu komplizierte Genehmigungsverfahren und aufwendige Sanierungsanforderungen, Kommunalreferentin Kristina Frank möchte gern private Investoren animieren, ihre Gebäude für Zwischennutzungen frei zu geben, denn die Stadt allein könne das Raumproblem nicht lösen. Klar ist: Es bleibt schwer, in München Freiräume zu schaffen, auch wenn sich das alle wünschen.

Am Ende des Abends immerhin steht die Einigung, dass Vertreter der Stadt und der Szene künftig an einem regelmäßigen runden Tisch miteinander reden wollen, um die Bedürfnisse und Nöte besser zu verstehen.

Das Wetter: Am Mittwoch scheint überwiegend die Sonne bei bis zu elf Grad.

Brand an Dachauer Straße: Vermieter und Hausmeister zu Bewährungsstrafen verurteilt Eine Brandschutztüre hätte Leben retten können, doch die stand immer offen. Beim Prozess zeigt sich auch: Das Mietshaus sollte bis auf den letzten Euro ausgenutzt werden. Zum Artikel

Polizist wegen Sexualdelikten in Haft - Ermittler stoßen auf weitere Verdachtsfälle Der Beamte aus dem Münchner Umland soll sich an mehreren Jugendlichen vergangen haben. Einen Teil der Taten soll er bereits eingeräumt haben. Zum Artikel

Kindergarten "LeHelden": Eine Zusage nach über 70 Anfragen Viele Vermieter wollen keine Kindergärten. Das musste der Kindergarten einer Elterninitiative aus dem Lehel erfahren - er stand kurz vor dem Aus. Zum Artikel

Prozess um Fake-Stripclub: Angeklagter bestreitet Vergewaltigung Mit Arbeitsplätzen in einem erfundenen Stripclub soll ein 38-Jähriger Frauen angelockt und mit einigen von ihnen Sex gehabt haben. Auch seine Lebensgefährtin muss sich vor Gericht verantworten. Zum Artikel

