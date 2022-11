Von Nicole Graner

Sarah hat am 5. Dezember Geburtstag. Ein Jahr wird sie dann alt. Dass sie ihn feiern kann, ist ein großes Glück. Denn Sarah kam mit einem schweren Herzfehler auf die Welt. So schwer, dass sie wenige Tage nach ihrer Geburt im Herzzentrum an der Lazarettstraße operiert werden musste. Ein Stent, also ein Implantat, wird ihr gelegt, damit der Blutfluss in die Lunge sichergestellt werden kann.

Pulmonalatresie lautet die Diagnose. Die Lungenschlagaderklappe ist komplett verschlossen, die Verbindung zwischen rechter Herzkammer und Lunge unterbrochen. Jennifer Bachmann, 33, erfährt davon in der 20. Schwangerschaftswoche. "Unsere Welt ist damals zusammengebrochen", sagt sie. Man freue sich so auf das erste Kind, und diese Freude sei erstmal weg gewesen. Traurigkeit, Schmerz und die andauernd im Kopf herumgeisternde Frage: Kann das Kind überhaupt überleben? Viele Gefühle. Viele Tränen. Eine weitere Untersuchung im Münchner Herzzentrum bestätigt die Diagnose. Sogar die Frage, erinnert sich Sarahs Mama, ob sie die Schwangerschaft abbrechen wolle, sei gestellt worden. "Aber das kam für uns nicht in Frage", sagt sie und drückt Sarah fest an sich.

Sarah übt mit ihren Händchen gerade "Winke, Winke". Immer wieder. Sie lacht. Dass es ihr nach mehreren Stents und einer großen OP im Alter von sechs Monaten viel besser geht, sei vor allem der ärztlichen Betreuung zuzuschreiben, wie Jennifer Bachmann sagt. Und einem besonderen "Heimmonitoring-Programm, das im Herzzentrum entwickelt und von Studenten der Hochschule München speziell für Babys mit Herzfehlern digitalisiert worden ist. Zu Hause messen die Eltern zweimal täglich die Werte der Sauerstoffsättigung im Blut und wiegen das Kind. Beide Werte werden mit Hilfe eines Programms in eine Tabelle eingetragen. Das ist zur Kontrolle sehr wichtig.

Wenn der Sauerstoffgehalt in den roten Blutkörperchen im Monitoring anhaltend unter 75 Prozent sinke oder wenn plötzlich deutlich schlechtere Sättigungen gemessen werden, "muss umgehend eine kinderkardiologische Vorstellung oder auch eine stationäre Aufnahme erfolgen", sagt Julia Lemmer, Kinderkardiologin am Herzzentrum und Leiterin des Projekts "Heimmonitoring". Bei schlechten Sättigungen nehmen die Kinder nicht mehr zu, deshalb wird auch das Gewicht angegeben. Zweimal die Woche überprüfen die Ärzte die Tabelle, in die auch die Herzfrequenz eingetragen werden kann, und sprechen mit den Eltern.

Detailansicht öffnen Nah dran sein an den Eltern, Ängste abbauen - das ist Kinderkardiologin Julia Lemmer (links) und Kinderkrankenschwester Birgit Beckmann wichtig. (Foto: Stephan Rumpf)

"Das gibt Sicherheit", sagt Lemmer. Und das sei "ein ganz großes Anliegen", sagt Kinderkrankenschwester Birgit Beckmann, 62, die vor allem die pränatale Betreuung der Familien übernimmt. Sicherheit geben, den Austausch verstärken. 300 Familien sind bis jetzt mit dem Heimmonitoring-Programm begleitet worden.

Lemmer und Beckmann, die das "Zentrum univentrikuläres Herz" leiten, sind fast rund um die Uhr für ihre "Kleinen" und die Familien da. Und sie greifen sofort ein, wenn die Werte nicht stimmen, holen die Babys ins Herzzentrum. "Mit diesem Programm", sagt Lemmer, "haben wir es bis jetzt geschafft, nahezu alle Babys rechtzeitig in die Klinik zu bekommen." Auch Jennifer Bachmann hat regelmäßig Tabellen ausgefüllt und sie dann an die Ärzte geschickt. Zum Glück. Denn die Sauerstoffsättigung bei Sarah wurde in der sechsten Woche nach ihrer Geburt schlechter. Sie musste in die Klinik.

Zwei Studenten-Teams des Masterstudiengangs "Systems Engineering" der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule München (HM) haben nun ein Online-Tool für das Heimmonitoring-Programm entwickelt. Durch Zufall, sagt HM-Professor Benjamin Kormann, habe man im Mai 2021 von dem Projekt des Herzzentrums erfahren, das Lemmer und Beckmann digitalisieren wollten. Man habe sich ausgetauscht, genau erklärt, "was wir tun können".

Detailansicht öffnen Anwendungsfreundlicher und übersichtlicher: Die Studierenden Kevin Qiu und Helen Harmening haben zusammen mit Kommilitonen der Hochschule München die digitale Form des "Heimmonitorings" entwickelt. Hochschul-Professor Benjamin Kormann (auf dem Bildschirm) hat das Projekt initiiert. (Foto: Stephan Rumpf)

Kormann, der großen Wert darauf legt, dass die Studierenden reale Projekte entwickeln, um Fachkompetenzen in allen Bereichen zu erlernen, unterstützte das Projekt sofort. Und die Studenten wollten das auch. "Es war ein großer Anreiz da, mit so einer Konzeption zu helfen", sagt Helen Harmening, 25, die gerade ihre Masterarbeit schreibt. Auch Kevin Qiu sieht das so. Der 31-Jährige, der früher auch Medizin studiert hat, hat sogar seine Masterarbeit über das Projekt geschrieben.

Eine "Herausforderung" sei es gewesen, da sind sich beide Studenten einig. Denn zunächst hätten die Teams eine Situationsanalyse, sozusagen die "Systemarchitektur" erarbeitet. Also was das Tool können muss, wie viele es nutzen, wie anwenderfreundlich es sein muss. Das Thema Datenschutz war besonders schwierig. "Eltern und Ärzte sollten auf das Tool zugreifen können. Aber es sind ja auch Patientendaten, um die es geht", sagt Qiu. Das habe man klären müssen. Ist es eine medizinische Anwendung oder nicht? Letztlich gelte das Heimmonitoring-Tool aktuell noch als Lifestyle-Produkt.

Eineinhalb Jahre haben die Studenten am "Heimmonitoring"-Projekt gearbeitet. Jetzt gehe es darum, auf Unternehmen zuzugehen, die das Tool pflegen, es betreuen, sagt Kormann. Und es als Geschäftsmodell weiter vermarkten. Kevin Qiu ist überzeugt, dass das klappen wird. Auch Julia Lemmer und Birgit Beckmann hoffen, dass das Online-Projekt weitergeht und ein ständiger Begleiter für alle Eltern zu Hause wird, die ein Baby mit Herzfehler haben.

Jennifer Bachmann hat den großen Nutzen des Programms, mit dem man ihrer kleinen Sarah schon einmal rechtzeitig helfen konnte, selbst erlebt. Und das Programm wird ihr weiter helfen. Denn eine zweite OP ist eventuell doch noch nötig und Kontrolle daher sehr wichtig. Bachmann drückt Sarah einen Kuss auf die Stirn und sagt leise. "Die Wahrscheinlichkeit, dass Sarah 80 wird, ist gering. Aber wer weiß?"