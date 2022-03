Von Philipp Crone

Nächste Woche soll es losgehen. Dann plant Max Braunmiller (089-Bar, Filmcasino) die Eröffnung der Diskothek im ersten Stock der ehemaligen Alten Börse am Stachus, die dann A.B.C. heißen soll: Alte Börse Club. Braunmiller startet zusammen mit Jennifer Pötzsch und Christian Haidinger, mit dem er auch an der Burger Lobster Bar beteiligt ist. Deren Betreiber wiederum werden demnächst das Heart-Restaurant und den Club im Erdgeschoss übernehmen.

Die ehemaligen Betreiber des Heart und Hearthouse, dem ersten Member-Club Münchens, waren im vergangenen Jahr in einen Drogenskandal verwickelt und sind vor Gericht verurteilt worden. Nikias H., einer der drei ehemaligen Chefs, sagt zum Wechsel in der Alten Börse: "Wir sind stolz, dass wir in den letzten zehn Jahren einen so besonderen Ort geschaffen haben." Die Pandemie habe die Gastrokultur in München jedoch nachhaltig verändert. Nun sei es Zeit "für neue Projekte". Er selbst wird zunächst vor allem im Ausland als DJ arbeiten.