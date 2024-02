Eine Auseinandersetzung in einem Zug von Nürnberg nach München und eine anschließende Prügelei am Hauptbahnhof hat in der Nacht zum Sonntag zu einem Einsatz der Bundespolizei und der Festnahme eines Verdächtigen geführt.

Laut Mitteilung der Polizei waren eine 38-jährige Frau und ihr 45-jähriger Begleiter in dem Zug mit drei Jugendlichen in Streit geraten. In München angekommen, setzte sich die Auseinandersetzung fort: Die beiden Erwachsenen wurden die Rolltreppe hinabgestoßen, der Mann wurde unten, am Boden liegend, bespuckt und getreten.

Als die Polizei eintraf, waren die Täter bereits geflohen. Ihre Opfer waren leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Währenddessen wurde einer der mutmaßlichen Täter, ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Freising, identifiziert und am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs festgenommen. Nach den beiden Mittätern wird gefahndet.