Vorfall am Samstag: Zeuge meldet Schüsse am Hauptbahnhof

Eine Person soll mehrmals in die Luft geschossen haben. Die Polizei rückt daraufhin mit einem Großaufgebot an und kann einen 39-Jährigen mit einer Spielzeugwaffe festnehmen.

Ein offensichtlich geistig verwirrter Mann hat am Samstagmittag einen größeren Polizeieinsatz am Hauptbahnhof verursacht. Ein Zeuge hatte gegen 11.30 Uhr gemeldet, dass auf dem Bahnhofplatz an der Ecke zur Schillerstraße eine Person mit einer Kurzwaffe mehrmals in die Luft geschossen habe. Daraufhin machten sich 15 Streifenwagen der Münchner Polizei sowie Beamte der Bundespolizei auf den Weg.

In unmittelbarer Nähe des angegebenen Tatorts nahmen sie einen 39 Jahre alten Münchner fest, der eine Spielzeugwaffe bei sich hatte und wegen diverser Eigentumsdelikte bereits einschlägig bekannt war. Nach den üblichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wegen seiner offensichtlichen Verwirrtheit zunächst in einem Krankenhaus untergebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung sowie eines Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet. Die Spielzeugwaffe wurde beschlagnahmt.