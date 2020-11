Zwei abgestellte Koffer haben am Montagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz am Münchner Hauptbahnhof ausgelöst. Während die Gegenstände, die beide verschlossen waren, von speziell ausgebildeten Arbeitskräften und einem Diensthund auf Sprengstoff überprüft wurden, musste laut Pressemitteilung des Präsidiums ein Bereich des Hauptbahnhofes, des darunter liegenden Sperrengeschosses und der Ausgang Arnulfstraße von 16.15 Uhr an gesperrt werden. Auch der öffentliche Nahverkehr musste während der Sperrung umgeleitet werden. Als sich die Gegenstände als ungefährlich herausstellten, konnten die Absperrungen gegen 18 Uhr aufgehoben werden.