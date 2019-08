13. August 2019, 18:48 Uhr Harlaching Rentnerin stirbt nach Unfall mit Tram

Die 81-Jährige war zu Fuß unterwegs, als sie an der Südtiroler Straße von der Tram erfasst wurde.

Von Julian Hans

Eine 81 Jahre alte Seniorin ist am Dienstag in Harlaching von einer Straßenbahn überrollt worden und gestorben. Der Unfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr an der Einmündung der Südtiroler Straße in die Grünwalder Straße, teilte die Polizei am Mittag mit.

Die 81-Jährige war zu Fuß unterwegs, als sie von der Tram erfasst wurde. Sanitäter leisteten noch am Unfallort Erste Hilfe. Dennoch starb die Frau zwei Stunden später mit schweren Verletzungen am Kopf.