Eine über 77-jährige Frau ist nach einem Brand am frühen Montagmorgen gestorben. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, stand gegen 4.45 Uhr der Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Klobensteiner Straße in Flammen. Die Frau soll zuerst auf dem brennenden Balkon um Hilfe gerufen haben, dann aber wieder zurück in ihre Wohnung geflüchtet sein. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr ankamen, war das Treppenhaus bereits stark verraucht, und auch die Wohnung stand in Flammen. Die Seniorin wurde laut Polizei mit schweren Brandverletzungen und einer Rauchgas-Intoxikation aus ihrer Wohnung geholt und ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen. Andere Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Das für Branddelikte zuständige Kommissariat 13 hat Ermittlungen zur Brandursache übernommen, einen technischen Defekt schließt die Polizei aber aus. Der Sachschaden beträgt ungefähr 100 000 Euro.