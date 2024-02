Trickdiebstahl in Grünwald:Vermeintlicher Pelzhändler klaut wertvollen Schmuck

Ein angeblicher Pelzhändler hat eine 81 Jahre alte Frau aus Grünwald um Schmuck im Wert von rund 50 000 Euro erleichtert. Die Seniorin hatte zuvor auf eine Annonce geantwortet, in der ein vermeintlicher Händler Interesse bekundete, Pelze zu kaufen. Beim persönlichen Treffen in ihrer Wohnung am vorigen Samstag gab der Mann vor, der Frau tatsächlich drei Pelze abkaufen zu wollen; er zahlte sogar schon mehrere Hundert Euro an.