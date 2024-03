Großhadern:Mann stürzt vom Rad und stirbt

Ein 75-jähriger Mann ist am Samstagvormittag nach einem Rad-Unfall in Großhadern gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Passanten fanden den Mann bewusstlos auf einem unbefestigten Verbindungsweg nahe dem Stiftsbogen. Sie begannen sofort mit der Reanimation, die von den Rettungskräften fortgesetzt wurde. Der Mann starb im Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war eine plötzliche Herzerkrankung, nicht der Sturz vom Rad, ursächlich für den Tod.