Ein 35 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Sonntag mit einer Luftdruckwaffe aus dem Fenster seiner Wohnung in Großhadern heraus mehrere Schüsse abgegeben. Ein Zeuge, der möglicherweise von einem Abpraller getroffen wurde, wurde leicht verletzt und verständigte kurz nach Mitternacht die Polizei. Diese rückte nach Auskunft eines Sprechers mit einem Großaufgebot an. Spezialeinsatzkräfte konnten den Mann schließlich festnehmen. Er wird nun in einer psychiatrischen Klinik untersucht.