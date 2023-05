Eine Auswahl von Gottesdiensten und Kirchenkonzerten am Pfingstwochenende in München.

Pfingstsonntag

Katholisch

Im Liebfrauendom wird um 10 Uhr eine Bischofsmesse mit Kardinal Reinhard Marx gefeiert. Der Domchor, die Junge Domkantorei und die Capella Cathedralis werden Joseph Gabriel Rheinbergers "Cantus Missae in Es-Dur op. 109" und andere Werke darbieten. Bei der Pontifikalvesper mit dem Erzbischof um 17.15 Uhr werden die Domsingknaben, die Mädchenkantorei, die Junge Domkantorei und die Dombläser Max Ehams "Feierliche Pfingstvesper" und Gregor Aichingers "Factus est repente", "Confirma hoc, Deus" und "Regina caeli" erklingen lassen.

St. Michael lädt um 9 Uhr zum Hochamt mit Pater Andreas Batlogg SJ. Solisten, Chor und Orchester von St. Michael werden Charles Gounods "Cäcilienmesse" präsentieren. Peter Kofler spielt an der Orgel. Um 11 Uhr beginnt ein Familiengottesdienst mit Pater Martin Stark SJ. In St. Bonifaz wird um 10 Uhr ein Pontifikalamt zu Pfingsten mit Firmung gefeiert. Die Firmlinge gestalten den Gottesdienst musikalisch. Bei der Pontifikalvesper um 18.15 Uhr singen Kantoren der Abtei ein Stundengebet, Martin Fleckenstein spielt an der Orgel.

In der Bürgersaalkirche wird um 9.30 Uhr zur Heiligen Messe mit Predigt geladen. Um 11.30 Uhr wird ein Festgottesdienst zum Pfingstsonntag gefeiert mit Anton Bruckners "Choralmesse in C" für Alt, zwei Hörner und Orgel. In der Heilig-Geist-Kirche gibt es um 9 Uhr eine Heilige Messe. Um 11 Uhr beginnt ein Festhochamt zum Patrozinium mit Antonin Dvoraks "Messe in D-Dur". Um 19 Uhr wird zum "Sonntagabend"-Gebetskreis der Initiative Hope City geladen. St. Maximilian lädt um 10.30 Uhr zur Heiligen Messe. Zur gleichen Zeit wird Kinderkirche gefeiert in der Korbinianskapelle.

In St. Kajetan sind die Gläubigen um 10.30 Uhr zum Lateinischen Hochamt mit der Vokalkapelle geladen. Es predigt Pater Yury Shenda OP zu dem Thema "Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen". Es werden unter anderem das Proprium "Spiritus Domini", die "Missa brevis Sancti Joannis de Deo" von Joseph Haydn für Chor, Orchester und Solisten und die "Kirchensonate in B" von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören sein.

In St. Paul wird um 11 Uhr Heilige Messe gefeiert. Um 20.15 Uhr wird zur Tat-Ort-Zeit-Andacht zum Thema "Nacktwerdung (15) - Verdammte Lust... Und jetzt?" geladen. Pfarrer Rainer Hepler stellt die Frage, was nach dem epochalen Rückblick denn nun der Ausblick sein könnte. Es wird zeitgenössische Musik von und mit Andreas Höricht an der Bratsche und Peter Gerhartz an den Tasteninstrumenten zu hören sein. In St. Sylvester wird um 11 Uhr zur Reihe "Denken und Beten" mit einem Festgottesdienst geladen. Ein Vokaloktett wird William Byrds "Missa a 4 voces" singen.

St. Ursula lädt um 10.15 Uhr zum Festgottesdienst, gestaltet mit Wolfgang Amadeus Mozarts "Divertimento D-Dur" für Oboe und Kammerorchester. St. Joseph lädt um 10 Uhr zum Festgottesdienst mit dem Joseph Chor München. Herz Jesu lädt um 10.30 Uhr zum Festgottesdienst zu Pfingsten. Chor, Orgel und Bläserquartett werden die "Messe brève No. 7 Aux Chapelles" von Charles Gounod erklingen lassen. In St. Elisabeth wird um 14 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst zu Pfingsten in Gebärdensprache gefeiert.

Evangelisch

Mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm findet um 10 Uhr in St. Matthäus ein Festgottesdienst mit dem Münchner Motettenchor statt, der Gottesdienst wird auch unter www.stmatthaeus.de übertragen. Pfarrer Olaf Stegmann und Martin Wallraff laden um 11.15 Uhr zu einem Gemeinde- und Universitätsgottesdienst zum Thema "Glauben und leben" in St. Markus ein.

In der Erlöserkirche beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrer Andreas Braveny, Mitglieder des Chores der Erlöserkirche singen die Motette "Der Geist hilft unserer Schwachheit auf" von J. S. Bach. Ebenfalls um 10 Uhr findet in der Himmelfahrtskirche Sendling ein Kantatengottesdienst "Erschallet ihr Lieder" von J. S. Bach mit Pfarrerin Christine Glaser, dem Capellchor der Himmelfahrtskirche und dem Seraphin Ensemble statt.

Pfarrerin Dorothee Hermann lädt um 10 Uhr zu einem Freiluft-Gottesdienst mit Posaunenchor in den Garten der Versöhnungskirche ein. In der Magdalenenkirche beginnt um 10 Uhr ein musikalischer Gottesdienst mit Prädikantin Maria Jolanda Boselli und der Band "Ladybugs". In der Paul-Gerhardt-Kirche beginnt um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst mit Pfarrer Lorenz Künneth und dem Paul-Gerhardt-Chor. Pfarrer Rolf Hartmann lädt um 11 Uhr zu einem Gottesdienst mit den Blechbläsern der Kirche in die Stephanuskirche ein. In der Jubilatekirche beginnt um 10.30 Uhr ein Gottesdienst mit Vikar Yannick Schlote, der Gottesdienst wird auch unter www.jubilatekirche.de übertragen.

Pfingstmontag

Katholisch

Im Liebfrauendom wird um 10 Uhr ein Hauptgottesdienst mit Domdekan Lorenz Wolf gefeiert, musikalischer begleitet von der Capella Cathedralis mit Karl Walters "Missa ,Veni creator spiritus'" . In St. Michael wird um 10 Uhr Hochamt mit Erwachsenenfirmung mit Kardinal Reinhard Marx gefeiert. St. Bonifaz lädt um 11.15 Uhr zur Pfarr- und Konventmesse. Die Chorgemeinschaft Pöcking, der Ars-musica-Chor Ottobrunn und das Kammerorchester Stringendo werden Wolfgang Amadeus Mozarts "Messe in C-Moll" erklingen lassen. Um 18.15 Uhr wird Vesper gefeiert, auch als Livestream unter www.sankt-bonifaz.de abrufbar.

In St. Kajetan wird um 10.30 Uhr ein lateinisches Hochamt gefeiert mit der Vokalkapelle. Es werden unter anderem das Proprium "Spiritus Domini", die "Missa brevis in D" sowie die "Kirchensonate in G" von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören sein. Um 18.30 Uhr beginnt eine Heilige Messe mit Orgel. In Herz Jesu gibt es um 10.30 Uhr eine Heilige Messe mit pfingstlicher Orgelmusik mit Werken von Johann Sebastian Bach und Maurice Duruflé.

Evangelisch

In St. Matthäus beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Vikar Jonathan Jakob, der Gottesdienst wird zudem unter www.stmatthaeus.de übertragen. Zur gleichen Zeit laden Pfarrer Helmut Gottschling und Pater Hans-Georg Löffler, kath. Gemeinde St. Anna, zu einem gemeinsamen Gottesdienst in St. Lukas ein. Mit Dekan Felix Reuter und Pfarrer Bernhard Bienlein, Pfarrverband Hasenbergl, findet um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Evangeliumskirche statt. In St. Markus beginnt um 11.15 Uhr ein Gottesdienst. Pfarrer Rolf Hartmann lädt die Gemeinden der Christuskirche und der katholischen Herz-Jesu-Kirche um 11 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Stephanuskirche ein.

Pfarrer Sebastian Kühnen predigt um 10 Uhr in einem Gottesdienst mit Jubelkonfirmation in der Erlöserkirche. In der Jakobuskirche findet um 11 Uhr ein gemeinsamer Familiengottesdienst mit den Gemeinden der Andreas-, Apostel- und Petruskirchen statt. Ebenfalls um 10 Uhr findet in der Olympiakirche ein ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Alexander Brandl und Monsignore Martin Cambensy, katholischen Pfarrei St. Martin, statt.

In der Jubilatekirche beginnt um 18 Uhr eine Abendandacht mit Pfarrer Philipp Bäumer, diese wird auch unter www.jubilatekirche.de übertragen.