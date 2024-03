Katholisch: Im Liebfrauendom feiert Erzbischof Reinhard Marx um 9 Uhr die Karmette; um 11.30 Uhr findet eine Kirchenführung statt, die Anmeldung ist im Domshop möglich; um 19 Uhr begeht Kardinal Marx die Messe vom letzten Abendmahl, zu hören sind unter anderem die "Deutsche Liturgie" von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie "Christus factus est" von Anton Bruckner; im Anschluss ist von 20 Uhr an Gelegenheit zum stillen Beten in der Sakramentskapelle.

In St. Bonifaz beginnt um 7 Uhr eine Trauermette; um 19 Uhr findet ein Pontifikalamt mit Motetten zur Liturgie statt. In St. Ludwig wird bei der Messe vom letzten Abendmahl um 19 Uhr das Allerheiligste in die Kapelle übertragen, dort findet eine stille Anbetung statt; um 19.30 Uhr wird eine weitere Messe zum letzten Abendmahl in der Kirche der Redemptoristen an der Kaulbachstraße 47 gefeiert; die Jugend lädt um 22 Uhr zur Andacht in St. Ludwig.

In St. Peter beginnt das Amt vom letzten Abendmahl um 18 Uhr; im Anschluss ist bis 21 Uhr die Möglichkeit zur stillen Anbetung am Corporis-Christi-Altar. In der Theatinerkirche St. Kajetan beginnt um 8 Uhr eine Trauermette; um 18 Uhr können Gläubige die Messe vom letzten Abendmahl feiern, Predigt-Thema ist "Gott ist die Liebe". In der Michaelskirche wird zu einer "Atempause" mit Orgelmusik und Impuls um 12.30 Uhr geladen; die Messe vom letzten Abendmahl ist um 20 Uhr angesetzt; um 21.30 Uhr findet eine Ölbergandacht im Innenhof mit anschließender Anbetung bis Mitternacht in der Kirche statt.

In der Bürgersaalkirche in der Fußgängerzone versammelt sich die Gemeinde um 16 Uhr zur Abendmahlfeier in englischer Sprache; in italienischer Sprache findet die Abendmahlfeier um 18.30 Uhr statt. Der Pfarrverband München-Westend feiert um 17 Uhr in St. Benedikt einen vietnamesischen Gottesdienst; um 19.30 Uhr beginnt die Heilige Messe vom letzten Abendmahl mit anschließender Anbetung bis 22 Uhr. In St. Paul beginnt um 18.30 Uhr ein kroatischer Gottesdienst. In St. Rupert feiert die Gemeinde um 16 Uhr eine Heilige Messe in arabischer und syrischer Sprache.

In spanischer Sprache findet die Heilige Messe um 18 Uhr in Maria Heimsuchung statt. In der Heilig-Geist-Kirche am Viktualienmarkt beginnt die Heilige Messe vom letzten Abendmahl mit Orgelmusik und Anbetung in der Kreuzkapelle um 19 Uhr. Im Lehel ist um 7.30 Uhr die Heilige Messe in der Klosterkirche von St. Anna angesetzt; um 19 Uhr sind bei der Messe vom letzten Abendmahl mit Fußwaschung gregorianische Gesänge zu hören.

Evangelisch: In St. Johannes gibt es um 19 Uhr ein Abendgebet mit Abendmahl unter dem Titel "Nacht der Lichter" mit Liedern aus Taizé. Um 19 Uhr sind die Gläubigen zu einem Gottesdienst mit Abendmahl an der langen Tafel "Gott und Mensch an einem Tisch vereint" in St. Lukas geladen. Um 19 Uhr findet in St. Markus ein Gottesdienst mit Abendmahl unter dem Motto "Die Füße waschen (lassen)". Ebenfalls um 19 Uhr beginnt ein Gottesdienst in St. Matthäus, der auch unter www.stmatthaeus.de übertragen wird.

In der Gethsemanekirche findet um 19 Uhr ein Musikgottesdienst mit dem Kammerchor "Chœurle" und Prädikantin Andrea Bliese statt. Die Himmelfahrtskirche Pasing lädt ebenfalls um 19 Uhr zu einem Abendmahlsgottesdienst ein. Nach dem Gottesdienst geht's in den Garten. Zur gleichen Zeit gibt es in der Reformations-Gedächtnis-Kirche einen Gottesdienst mit "messianischer Sederfeier". Dazu werden typische Speisen wie Mazzen, Bitterkräuter und Lamm gereicht.

Gottesdienste mit Tischabendmahl beginnen unter anderem um 18 Uhr in der Himmelfahrtskirche Sendling, in der Christus- und in der Andreaskirche, in der Adventskirche, der Nazarethkirche, in der Versöhnungskirche und in der Petruskirche Solln. Um 19 Uhr besteht die Chance, an einem Tischabendmahl mit Mitbringbuffet in der Auferstehungskirche teilzunehmen.

Weitere Gottesdienste mit Tischabendmal beginnen um 19 Uhr in der Emmauskirche, in der Sophienkirche Riem, der Erlöser- und der Jubilatekirche, in der Rogate- und der Lutherkirche. Ebenfalls um 19 Uhr findet in St.-Paulus ein Regional-Gottesdienst mit einer Messianischen Sederfeier mit Imbiss statt. In der Sophienkirche beginnt um 15 Uhr ein Kindergottesdienst mit Brotbacken, Basteln und Abendmahl.

Karfreitag

Katholisch: Im Liebfrauendom feiert Erzbischof Reinhard Kardinal Marx um 9 Uhr die Karmette mit Responsorien und Motetten von Orlando di Lasso; um 15 Uhr begeht der Erzbischof die Feier vom Leiden und Sterben Christi, bei der die Johannespassion von Heinrich Schütz, Motetten von Gregorio Allegri und Tomás Luis de Victoria sowie "Vexilla regis" von Anton Bruckner zu hören sind; von 17 Uhr an ist Gelegenheit zum stillen Beten am Heiligen Grab. In St. Bonifaz beginnt um 7 Uhr eine Trauermette; Kinder können um 10 Uhr im Pfarrsaal einen Kreuzweg erleben; die Liturgie mit Motetten und Chorälen zur Passion von Melchior Franck, Jakob Meiland, Johann Sebastian Bach, Felice Anerio, Giovanni Pierluigi da Palestrina sowie Tomás Luis de Victoria beginnt um 15 Uhr.

In St. Ludwig findet von 10 bis 12 Uhr ein Kreuzweg für Familien statt; die Feier vom Leiden und Sterben Christi beginnt um 15 Uhr. In St. Peter findet um 9 Uhr eine Kreuzwegandacht statt; die Liturgie vom Leiden und Sterben des Herrn beginnt um 15 Uhr; anschließend findet bis 21 Uhr eine stille Anbetung am Heiligen Grab statt. In der Theatinerkirche St. Kajetan beginnt um 8 Uhr eine Trauermette; die Kreuzwegandacht beginnt um 10 Uhr; bei der Feier vom Leiden und Sterben Christi mit Kreuzverehrung um 15 Uhr sind Improperien im Gregorianischen Choral zu hören.

In der Michaelskirche beginnt um 10 Uhr ein Kreuzweg; die Karfreitagsliturgie um 15 Uhr wird musikalisch vom Kammerchor gestaltet. In der Bürgersaalkirche in der Fußgängerzone versammelt sich die Gemeinde um 15 Uhr zur Karfreitagsliturgie in englischer Sprache. Die Seelsorge für Hörbehinderte und Menschen mit Hör- undd Sehbehinderung der Erzdiözese München und Freising bietet um 11 Uhr in St. Elisabeth eine Andacht an. Beim Pfarrverband München-Westend findet in St. Benedikt in arabischer und syrischer Sprache die Karfreitagsliturgie um 12 Uhr statt; auf Vietnamesisch um 17 Uhr.

Die Gemeinde von St. Paul lädt Kinder um 11 Uhr zu einem Kreuzweg im Bavariapark ein, bei schlechtem Wetter um 11.30 Uhr in der Kirche; die Karfreitagsliturgie in kroatischer Sprache beginnt um 18 Uhr. In St. Rupert ist Karfreitagsliturgie um 15 Uhr. In spanischer Sprache findet die Karfreitagsliturgie um 17 Uhr in Maria Heimsuchung statt. In der Heilig-Geist-Kirche am Viktualienmarkt beginnt um 0 Uhr die Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit; um 10 Uhr findet ein Kreuzweg statt; die Feier vom Leiden und Sterben Christi beginnt um 15 Uhr; von 17 Uhr an halten die Ritter vom Heiligen Grab eine Grabwache; bis 21 Uhr ist stilles Beten am Heiligen Grab möglich. Im Lehel beginnt um 10 Uhr ein Kreuzweg in St. Anna.

Evangelisch: Mit Regionalbischof Thomas Prieto Peral und Pfarrerin Elke Wewetzer beginnt um 10 Uhr in der Kreuzkirche ein musikalischer Rundfunkgottesdienst. Er wird live auf BR 2 im Radio übertragen. In St. Matthäus findet um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl statt. Um 15 Uhr beginnt dort eine Andacht zur Sterbestunde Jesu mit dem Ensemble des Münchner Motettenchores. Die Gottesdienste werden live unter www.stmatthaeus.de übertragen.

In St. Markus gibt es um 11.15 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl und dem Markus-Chor. Um 15 Uhr findet die Andacht zur Todesstunde statt. In der Erlöserkirche beginnen um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl und um 15 Uhr eine musikalische Andacht zur Sterbestunde Jesu mit dem Chor der Erlöserkirche. Die Himmelfahrtskirche Pasing lädt um 15 Uhr zu einem Kreuzweg von der Friedenskapelle Erling zum Heiligen Berg am Kloster Andechs ein. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr an der Friedenskapelle in Erling.

In der Apostelkirche findet um 10.30 Uhr ein Gottesdienst statt. Um 15 Uhr beginnt dort eine musikalische Andacht zur Todesstunde Jesu unter dem Titel "Jesu meine Freude" mit der Sollner Kantorei und Lektorin Cornelia Albert. In der Petruskirche findet um 9 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst statt. Pfarrerin Bettina-Maria Minth lädt um 10 Uhr in die St. Lukaskirche zu einem Gottesdienst mit dem Thema: Zum Kreuz passt kein "... Na und?" ein. Um 15 Uhr findet dort eine Andacht mit Musik und Texten zur Sterbestunde Jesu statt.

Um 9.30 Uhr beginnen Abendmahlsgottesdienste in der Gethsemanekirche und in der Philippuskirche. In St. Paulus findet ein Gottesdienst mit der Johannespassion des Perlacher Musikers Andreas Volpert statt. Die Immanuelkirche lädt um 10 Uhr zum Gottesdienst und um 15 Uhr zu einer Passionsbetrachtung ein. Die Kantorei Immanuel-Nazareth singt "Crucifixion" von Paul Ernst Ruppel.

Um 10 Uhr finden Gottesdienste mit Abendmahl unter anderem in der Carolinenkirche mit Musik, in der Andreaskirche, in der Dreieinigkeitskirche, in der Epiphanias- und der Lätarekirche statt. Die Auferstehungskirche lädt um 10 Uhr zu einem Gottesdienst und um 15 Uhr zu einer Andacht zur Todesstunde Jesu ein. In der Bethlehemskirche beginnen um 10 Uhr ein Gottesdienst, um 18 Uhr eine Eucharistische Einkehr und um 19 Uhr eine Taizé-Andacht.

Um 10.30 Uhr beginnen Abendmahlsgottesdienste: in der Hoffnungskirche, in der Bethanienkirche und in der Reformations-Gedächtnis-Kirche, dort findet um 15 Uhr ein meditativer Gottesdienst mit Kirchenchor statt. Die Stephanuskirche lädt um 11 Uhr zu einem Festgottesdienst mit dem Nymphenburger Kantatenchor und um 15 Uhr zu einer Andacht zur Sterbestunde Jesu ein.

Um 15 Uhr beginnen Andachten zur Sterbestunde Jesu unter anderem in der Dankeskirche und der Adventskirche. In der Nikodemuskirche gibt es eine musikalische Andacht. Weitere Andachten finden um 15 Uhr statt: in der Versöhnungskirche mit Passionsliedern aus unterschiedlichen Epochen, in der Passionskirche mit einem Konzert "Die Kreuzigung" von John Stainer.

Karsamstag

Katholisch: Am Karsamstag beginnt im Liebfrauendom um 9 Uhr eine Mette mit Kardinal Reinhard Marx. Die Capella Cathedralis und die Kantoren der Dommusik gestalten den Gottesdienst mit Tomás Luis de Victorias Responsorien und Motetten musikalisch. Bei der Feier der Osternacht um 21 Uhr mit Kardinal Marx singt das Vokalensemble des Domchors Motetten von Orlando di Lasso und Giovanni Pierluigi da Palestrina.

In St. Michael beginnt um 15 Uhr eine Passionsandacht. Thema ist das "Gartengrab", das Collegium Monacense, begleitet mit Lamentationes. In der Osternacht um 21 Uhr singt der Kammerchor St. Michael Motetten von der Auferstehung. St. Bonifaz feiert um 7 Uhr eine Trauermette mit Kantoren der Abtei. In der Bürgersaalkirche beginnt um 20 Uhr eine Auferstehungsfeier in englischer Sprache. Bei der Feier der Osternacht in der Heilig-Geist-Kirche um 21 Uhr wird das Osterfeuer vor dem Eingang Viktualienmarkt gesegnet, es gibt eine Eucharistiefeier und es werden die Speisen gesegnet.

In St. Kajetan lautet das Predigtthema bei der Feier der Osternacht um 20 Uhr "Er geht uns voraus". Es werden Osterlieder gesungen, es erklingt Orgel- und Trompetenmusik. In der Asamkirche wird von 9 bis 13 Uhr das Heilige Grab in der Krypta geöffnet sein. Um 21 Uhr beginnt in St. Peter die Feier der Osternacht mit Wortgottesdienst, Tauffeier und Eucharistiefeier mit Speisenweihe. Die Feier wird gestaltet mit Psalmen für ein Männervokalquartett und festlicher Musik für Blechbläser, Pauken und Orgel.

In St. Paul wird um 20 Uhr die Osternacht in kroatischer Sprache gefeiert. In St. Ludwig gibt es um 9 Uhr eine Trauermette am Heiligen Grab. Seelsorge für Hörbehinderte und Menschen mit Hör- und Sehbehinderung lädt um 19 Uhr zur Feier der Osternacht und anschließendem Ostermahl nach St. Elisabeth.

Evangelisch: In der Kreuzkirche beginnt um 19.30 Uhr ein Familiengottesdienst zur Osternacht, im Anschluss gibt es ein Osterfeuer im Innenhof der Kreuzkirche. In der Carolinenkirche findet um 21 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl zur Osternacht statt. Die Petruskirche lädt um 21 Uhr zur Osternacht mit anschließender Osterfeier am Feuer ein. Im Garten der Jesajakirche beginnt 21 Uhr ein Osternachtsgottesdienst. Um 17 Uhr findet im Münchenstift der Erlöserkirche ein Gottesdienst mit dem Team der Altenheimseelsorge statt.

Einen Überblick aller Veranstaltungen im Erzbistum München und Freising bietet die Internet-Seite www.erzbistum-muenchen.de/gottesdienste-veranstaltungen. Aktuelle Informationen zu allen evangelischen Gottesdiensten finden sich in der Region München unter www.ostergottesdienste.de und unter www.muenchen-evangelisch.de.