Der Freitag ist laut der ISO-Norm 8601 der fünfte Tag der Woche, dessen Name nicht etwa vom verordneten Müßiggang herrührt, sondern vom Lateinischen "dies veneris", also der Liebesgöttin Venus gewidmet ist. Im Stadtteil Giesing jedoch ist der Freitag vor allem eines - der Tag der Livemusik. So lädt der Verein "Wir in Giesing" von 2. September an wieder zu mehreren Freitagskonzerten an wechselnden Spielorten ein, unter dem Motto "Ois Giasing Sommer 2022". Die Palette reicht dabei von Jazz bis Reggae und von Hip-Hop bis Rock - alles bei freiem Eintritt.

Eingebettet in die Konzertreihe, die mit der Darbietung der One-Man-Tanzkapelle Tom Wu am Grünspitz startet, ist das Kistlerstraßenfest des Cafés Schaumamoi tags darauf am 3. September. Von 13 bis 22 Uhr treten dort lokale Bands wie Leonie singt und The Grexits auf. Nach weiteren Konzerten in der Weinbauernstraße, im Kronepark und im Crönlein folgen zum Abschluss die Auftritte von Lucile & The Rakibuam am Grünspitz (30.9.) sowie der Salewski-Band am Giesinger Bahnhof (1.10.).

Das Kulturfestival "Ois Giasing" wurde 2017 erstmals vom Verein Real München organisiert und zog schon im Folgejahr circa 20 000 Besucher am letzten Ferienwochenende an. Seit 2019 ist der Stadtteilverein Wir in Giesing für die Veranstaltung verantwortlich, die infolge der Corona-Pandemie auf mehrere Wochen und verschiedene Spielstätten ausgedehnt wurde. Nach einer Reihe von Konzerten im Juli geht "Ois Giasing" nun in die zweite Runde.