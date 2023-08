Brand in Obergiesing:Hoher Sachschaden bei Feuer in Hinterhof

Bei einem Brand in Obergiesing ist am Donnerstag Abend nach Schätzungen der Feuerwehr ein Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich entstanden. Gegen 22.45 Uhr wurde der Polizei-Notruf über ein Feuer in einem Hinterhof in der Zugspitzstraße informiert. Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte dort einen Holzschuppen in Vollbrand, die Flammen griffen bereits auf ein Nebengebäude über.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil in dem Holzschuppen mehrere Gasflaschen standen, die zunächst gekühlt und geborgen werden mussten. Alle Bewohner des Nachbargebäudes wurden zu einer Sammelstelle der Feuerwehr gebracht. Sie konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem das Feuer gelöscht und das Haus entraucht worden war. Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt. Menschen kamen nicht zu Schaden.