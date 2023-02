Jonathan und Rahel Hutter erinnern in einer szenischen Lesung an der LMU an die Hinrichtung der Geschwister Scholl.

Am 22. Februar 1943 wurden Sophie Scholl, Hans Scholl und Christoph Probst von der NS-Justiz zum Tode verurteilt und hingerichtet. Genau 80 Jahre später wird in einer Gedenkveranstaltung in der Ludwig-Maximilians-Universität an die Mitglieder der studentischen Widerstandsgruppe "Weiße Rose" erinnert. Der Schauspieler Jonathan Hutter gedenkt der Gruppe in einer Lesung, seine Schwester Rahel begleitet ihn auf dem Klavier und der Weiße-Rose-Orgel. Letztere wurde 1960 in Erinnerung an die Widerstandskämpfer im Lichthof aufgestellt. Dort waren die Geschwister Scholl am 18. Februar 1943 nach dem Verteilen von Flugblättern verhaftet worden. Veranstaltet wird der Abend von der LMU und der Weiße-Rose-Stiftung mit Unterstützung des Münchner Volkstheaters.

"Die Weiße Rose. Szenische Lesung mit Musik", Mi., 22. Februar, 18 Uhr, Große Aula und Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität, Geschwister-Scholl-Platz 1, Eintritt frei