Bei einem Betriebsunfall auf einer Großbaustelle in Garching ist am Dienstagvormittag ein 47 Jahre alter Arbeiter ums Leben gekommen. Er wurde von einem herabfallenden Betonbalken am Kopf getroffen und war sofort tot. Die Staatsanwaltschaft München I hat ein Gutachten zum Unfallhergang veranlasst, das für Betriebsunfälle zuständige Kommissariat 13 der Münchner Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Nach ersten Erkenntnissen waren auf der Baustelle in der Ludwig-Prandtl-Straße mit Hilfe eines Teleskopladers Betonbalken manövriert worden. Als der 39 Jahre alte Bediener der Baumaschine dabei einen Balken aufnahm, soll der Ausleger den zuvor verbauten Balken aus dessen Ablage gehebelt haben. Dieser sei dann auf den 47-Jährigen gestürzt, der sich gerade unter dem Träger aufhielt.