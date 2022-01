Kopfsteinpflaster gehört zum historischen Flair, wird aber, wenn nicht regelmäßig ausgebessert, zur Stolperfalle. Besonders tiefe Ritzen, in denen sich Fahrrad-, Rollator- und Rollstuhlreifen oder auch hohe Absätze verfangen können, hat der Bezirksausschuss nun im Lehel entdeckt und mahnt Sanierungsarbeiten in der Maximilianstraße beim Maxmonument und in der St.-Anna-Straße an. Vor allem die von vielen Senioren begangene Überquerung zwischen Pfarr- und Klosterkirche am St.-Anna-Platz sollte demnach bald barrierefrei und zugleich denkmalgerecht hergerichtet werden.