Ein Riesen-Teddy, eine Rolex oder 111 000 Euro in bar: Im größten kommunalen Fundbüro Deutschlands landen die verlorenen Dinge der Stadt München. Was die Besitzer nicht abholen, kann jetzt auch online ersteigert werden.

Von Thomas Becker

Zum Beispiel Balu. Ein Trumm von einem Teddybären, so hoch wie ein Erstklässler auf Zehenspitzen. Lag beim Weihnachtsmarkt unterm Christbaum, dem großen auf dem Marienplatz. Wurde dort einfach liegen gelassen und bis heute nicht abgeholt. Wie man einen solchen Riesen-Teddy vergessen kann? Hubertus Busch kann da nur müde lächeln: "Ich kann's nur immer wieder sagen: Es gibt nichts, was die Leute nicht verlieren. Wir hatten auch mal eine Rolex. Oder 111 000 Euro Bargeld, auf einer Baustelle."

Hubertus Busch ist der meistfotografierte Mitarbeiter des gesamten Kreisverwaltungsreferats, behauptet Hanna Sammüller-Gradl, die Leiterin der Behörde. Nicht weil es Busch vor die Kameras zieht, sondern weil er als Leiter des Fundbüros oft mit gar wunderlichen Dingen in der Hand posieren muss: mal mit einem Tenorhorn, mal mit einer Walter-Sedlmayr-Skulptur oder einem Rugby-Ei. Heute stößt er für die Fotografen mit seiner Chefin mit einem Wiesnkrug an - alles Fundstücke, die auf ihren Abholer warten. Oder seit Neuestem: die online zu ersteigern sind. Eine Art "Tinder für Fundsachen", wie die Kreisverwaltungsreferentin sagt.

Detailansicht öffnen Fundbüro-Leiter Hubertus Busch ist der meist fotografierte Mann des KVR, sagt die Behördenchefin Hanna Sammüller-Gradl. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Detailansicht öffnen Für das neue "Behörden-Ebay" müssen die nicht abgeholten Fundstücke fotografiert werden. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Justiz-auktion.de klingt viel sperriger, aber unter genau dieser Internetadresse können seit März Fundsachen ersteigert werden, die nach der gesetzlich vorgegebenen Frist von sechs Monaten Verwahrzeit nicht abgeholt wurden. Derzeit unter anderem im Angebot beim "Behörden-Ebay": ein schicker Tischkicker (aktuelles Gebot: 210 Euro), eine Drohne (460 Euro), ein E-Bike (330 Euro), ein moderner Holzkamin (258,90 Euro), eine Beißzange (3,50 Euro), aber auch ein weißer Porsche Macan S (30 200 Euro) oder ein auberginefarbener Ami-Schlitten von 1987 (940 Euro). Wie gesagt: Es gibt hier nichts, was es nicht gibt.

Im dritten Stock des Gebäudes an der Implerstraße 11, dem größten kommunalen Fundbüro Deutschlands, gehen pro Jahr Tausende verloren gegangene Gegenstände ein. 21 Mitarbeiter in zwei Teams (Annahme und Abholung) verwalten und verwerten derzeit rund 45 000 Fundsachen, vom Teleskop über die Gitarre und den Rollstuhl bis zu einer Heerschar von Fahrrädern. "Der Radlbauer wäre neidisch auf uns", scherzt Hanna Sammüller-Gradl. Allein das Wiesn-Fundbüro beschert der Behörde in jedem Herbst rund 3700 Fundsachen aller Art, nicht nur Eheringe und Trachtenjanker, sondern auch mal Dirndl oder Lederhosen. Dank detektivischer Recherchearbeit liegt die Rückgabe-Quote bei so erstaunlichen wie erfreulichen 35 Prozent.

Detailansicht öffnen Hunderte Fahrräder stehen im Fundbüro an der Implerstraße 11. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Doch was geschieht mit den Dingen, die nicht abgeholt werden? Da gibt es laut Sammüller-Gradl zum einen die dienstlichen Abgaben: Boote oder Kinderwagen, die der Feuerwehr zu Übungszwecken überlassen werden. Koffer gehen ans Landeskriminalamt - für Sprengübungen. Dann sind da die sozialen Abgaben: Übungs-Puppen für werdende Eltern, Brillen für Bedürftige weltweit, derzeit aber auch viel Material für die Menschen in der Ukraine.

Und als dritte Form der Abgabe kommt nun die Online-Versteigerung dazu, Hashtag Digitalisierung. Schnäppchenjäger müssen sich als Nutzer registrieren, und schon kann mitgesteigert werden. Gerade für Händler die Gelegenheit, einen guten Schnitt zu machen, da manche Angebote im Bündel erscheinen, nicht nur die obligaten Regenschirme, sondern zum Beispiel auch 32 Janker, 55 Trachten-Hemden und ein paar dazu passende Hüte für 770 Euro. Auch Schmuck wird angeboten, dank Diamantenprüfer und ähnlichen Gerätschaften sogar mit Echtheitsgarantie. Gerade bei einem 32 000 Euro teuren Ring von Cartier will man ja sicher sein, dass der auch echt ist.

Detailansicht öffnen In sieben Vitrinen hängen die Schlüssel, nach Monaten sortiert. Für die Abholung braucht man keinen Termin, aber am besten einen Zweitschlüssel. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Seit Februar erfolgt auch die Terminvereinbarung online. Ausgenommen davon sind die Schlüssel. Im Erdgeschoss hinten rechts hängen die verlorenen Tür-, Auto- und Tresoröffner in sieben Glasvitrinen, nach Monaten sortiert und zu den Öffnungszeiten der Behörde jederzeit einsehbar. Wer seinen Schlüssel dort zu entdecken glaubt, braucht allerdings einen Zweitschlüssel oder eine Seriennummer als Nachweis.

Nur Balu wollen Hubertus Busch und seine Mitstreiter nur ungern wieder rausrücken, und so entspannt, wie der Kuschelbär da am Ende eines langen Gangs im Wartebereich fläzt, scheint auch er gut auf ein Fundsachen-Tinder verzichten zu können.