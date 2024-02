Fürstenried:Mehr bezahlbarer Wohnraum soll entstehen

Der Stadtteil Fürstenried bleibt ein Hotspot der Nachverdichtung. Nach der abgeschlossenen Umgestaltung des Areals um das Sparkassenhochhaus in Fürstenried-Ost und dem Beginn der Realisierung des heftig umstrittenen Bebauungsplans Appenzeller Straße in Fürstenried-West rückt nun eine weitere Gegend in den Fokus baulicher Überlegungen: der Bereich um die Mündung der Basler Straße in die Züricher Straße. Dort sollen fünf achtgeschossige Punkthäuser mit etwa 175 barrierefreien Wohneinheiten, zwei oberirdische Parkpaletten auf bestehenden Tiefgaragen sowie ein Haus für Kinder neu errichtet werden.