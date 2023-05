In Aschheim explodieren Böller in einem stummen Zeitungsverkäufer. Sonst verläuft die Freinacht in diesem Jahr "vergleichsweise ruhig".

Als "vergleichsweise ruhig" bilanziert die Münchner Polizei die diesjährige Freinacht, in der nach altem Brauch in der Nacht auf den 1. Mai allerlei Streiche gespielt werden. Von den insgesamt 375 Einsätzen, zu denen die Beamten von Sonntag auf Montag ausgerückt sind, hätten allenfalls drei Sachbeschädigungen einen möglichen Bezug zur Freinacht gehabt, teilte eine Sprecherin am Montag mit.

In einem Fall hatten bislang unbekannte Täter in der Erdinger Straße in Aschheim Böller in einen stummen Zeitungsverkäufer geworfen, wodurch dieser durch die Luft geschleudert und stark beschädigt worden sei. Die Geldkassette ließen die Täter allerdings zurück. Im Vorjahr hatte die Münchner Polizei noch 16 Einsätze wegen der Freinacht gezählt.