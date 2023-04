Nachtleben in München: "Wir bekommen zum Teil Morddrohungen"

Von Anna Weiß

Rotes Licht flutet den schwarzen Raum, an den Wänden hängen Abbildungen von nackten Körpern, der DJ beschallt den Club mit lauter Musik. "Das ist schon ein Brennpunkt hier", ruft Clubbetreiber Sven Künast Münchens dritter Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) und "Nachtbürgermeister" Kay Mayer von der Fachstelle "Moderation der Nacht" (Mona) über die Bässe hinweg zu. "Die Müllerstraße ist ganz besonders", meint auch Mayer, der in seiner Funktion seit 2021 bei der Stadt erste Anlaufstelle und Ansprechperson ist für alles, was das Nachtleben betrifft.

Es ist kurz nach 22 Uhr am Freitagabend im Pimpernel, die Belegschaft bereitet sich auf die Nacht vor, während Künast und sein Kollege Maurice Löw im Gespräch mit Dietl und Mayer sind. Mayers Aufgabe ist es, verschiedene Akteure im Nachtleben miteinander zu vernetzen, Probleme durch Dialoge zu lösen. Mit Dietl ist er auf ihrem ersten Rundgang durchs Münchner Nachtleben: Sie wollen von Clubbetreibern, Streetworkerinnen und Akteuren aus der Szene hören, welche Themen und Probleme relevant sind. Das Pimpernel ist die erste Station, Dietl ist etwas nostalgisch, sie war hier früher manchmal feiern.

Künast hat viel zu erzählen. "Wir bekommen zum Teil Morddrohungen", heißt es. Auch die Lautstärke der abgewiesenen Gäste sei ein Problem. Es gebe zu wenig Polizeistreifen vor Ort, aber auch Probleme im Hintergrund, ein Wirrwarr an Vorgaben. "Der eine Bezirksausschuss entscheidet so, der andere so", sagt Künast.

Wie komplex das Thema Nachtleben ist, haben Mayer und Dietl vor der Tour im Lesbisch-queeren Zentrum (LeZ) in der Müllerstraße dargelegt. "Ich möchte auch nachts dabei sein und sehen, was los ist", sagt Dietl. Beide betonen, wie wichtig gegenseitiges Verständnis der verschiedenen Interessengruppen in München ist. "Mir ist wichtig, dass wir die junge U18-Zielgruppe nicht aus den Augen verlieren, gerade sind Jugendpartys ein großes Thema", sagt Mayer. In zwei bis drei Wochen soll bekanntgegeben werden, an welchen Orten in München junge Menschen im Rahmen eines "niedrigschwelligen Angebots" die Open-Air-Saison feiern können.

Detailansicht öffnen Nachtbürgermeister Kay Mayer und sein Rucksack fallen bei dem Rundgang über die Sonnenstraße, hier im Harry Klein, auf. Mayer möchte diese Art der Begehung auch in den Stadtvierteln etablieren. (Foto: Stephan Rumpf)

Mayer ist mit vielen jungen Leuten in Kontakt, mit DJ-Kollektiven, der Stadtschüler*innenvertretung. Den "diversen und bunten Ansatz sehen aber nicht alle so", sagt er. Ein wichtiger Teil seiner Arbeit bestehe daher in der Mediation mit Anwohnern von Clubs und Gastronomie-Betrieben. "Da gibt es eine individuelle Bedürfnis- und Interessenlage."

An diesem Abend ist die nächste Station der Club Harry Klein, der bald seine Pforten schließt. Auf dem Weg dorthin geht Mayer vor, er trägt einen Rucksack, über den der Schriftzug "Mona - Moderation der Nacht" flimmert. Es ist etwa halb elf. "Natürlich ist später mehr los, wir werden bei den nächsten Rundgängen wahrscheinlich tiefer in der Nacht unterwegs sein", sagt Mayer. Über das Sendlinger Tor geht es auf die Sonnenstraße, deren Spitzname "Feierbanane" etwas provinziell anmutet. Unterwegs erzählt Dietl von den "Hearings", die sie im Rathaus abhält, bei denen Kinder und Jugendliche ihre Anliegen schildern können.

Trotz vieler junger Menschen hat die Szene ein Nachwuchsproblem

Im goldenen Gang vor den Räumen des Harry Klein steht Mitbetreiber Peter Süß mit einem Getränk in der Hand und sagt zu Dietl: "Beim Kay haben wir uns viel ausgeheult. Es ist schwer, Kulturräume ohne Vorgaben zu finden."

Auch die Nachwuchssuche in der Clublandschaft sei schwierig, heißt es sowohl im Pimpernel als auch im Harry Klein. Dabei organisieren sich viele junge Leute in DJ- und Party-Kollektiven und verschaffen sich politisch Gehör. Finanzielle Aspekte werden genannt oder auch mangelnde Räumlichkeiten.

Im Gang stiebt die Gruppe um Dietl und Mayer auseinander, um einen Rollstuhlfahrer mit Freund durchzulassen. "Alles gut, ich will noch eine rauchen", sagt der. Wie gut kommt er durchs Nachtleben? "Ich hab das Glück, dass ich kurze Strecken laufen kann", sagt er und steht auf. "Kleine Hürden kann ich überwinden, sonst wäre ich noch mehr auf Hilfe von tollen Freunden angewiesen", erzählt er. "Könnte ich nicht gehen, wäre ich deutlich eingeschränkter. Bahni ist der einzige Club ohne Hindernisse", sagt er und meint den Bahnwärter Thiel.

In Sachen Inklusion sind in München nicht nur Räumlichkeiten Hindernisse, sondern manchmal auch die Polizei. Raver fühlen sich bei nicht genehmigten Veranstaltungen kriminalisiert, queere Personen und Menschen mit Migrationshintergrund sehen sich diskriminiert. Mayer berichtet von seiner früheren Arbeit als Streetworker, bei der junge Menschen ihm ihre Erfahrungen mit der Polizei schilderten. "Ich kann vieles bestätigen", sagt Mayer. Er betont, dass es diese Probleme nicht nur in München gebe. Bisherige Runden mit der Polizei liefen gut, er schätze sie: "Wir sind noch recht am Anfang, aber wir stoßen nicht auf Mauern, trotz Problemen gehört die Polizei als System auf jeden Fall im Nachtleben dazu."

Detailansicht öffnen Streetworker am Stachus sprechen junge Menschen gezielt an: Neben Prävention ist auch die Intervention ein wichtiger Teil der Arbeit. (Foto: Stephan Rumpf)

Dieser Ansatz wird bei jeder Station des Rundgangs deutlich: Mayer und Dietl sind interessiert, in den Themen drin, auch bei dem Bus des Streetwork-Teams Condrobs, der am Stachus steht. Hier treffen sich immer mehr Menschen, stärken sich am McDonalds, Leute in Tracht stolpern von der Haltestelle hinüber. "Jetzt kommen sie vom Frühlingsfest", sagt Birgit Treml von Condrobs. Ihr junges Team berichtet Dietl von den verschiedenen Ansätzen der Arbeit. So wird früher am Abend noch das Gespräch gesucht, über Alkoholmissbrauch geredet. "Wichtig ist uns das Aktivieren der Leute", sagt Treml. So werden Cliquen ermutigt, aufeinander aufzupassen, gemeinsam heimzugehen.

"Spots, Substanzen, gibt es schon besondere Auffälligkeiten in diesem Jahr?", möchte Nachtbürgermeister Mayer noch wissen, bevor es weitergeht. Nein, aber es gebe viele, die nach Drogenkonsumräumen fragen würden. Noch einer der Aspekte, die es zu beachten gilt. Aber was ist, wenn Leute Drogen nicht freiwillig konsumieren? "Ja, k.O.-Tropfen sind ein immenses Problem", sagt Mayer ernst. Schnellere und standardmäßige Tests, aber vor allem Prävention sind seine Forderungen. "Ich halte nichts davon den Leuten zu sagen, 'dann müsst ihr halt noch besser auf euer Glas aufpassen'. Solche Substanzen sollen gar nicht erst in Umlauf kommen." Er sieht größeren Handlungsbedarf: "Wenn man es richtig machen will, muss man es allumfassend machen."

Die letzte Station des Rundgangs ist das Call Me Drella, langsam füllen sich die Schlangen hier und vor den anderen Clubs. Hier ist alles in Ordnung, Betreiber Martin Putz hat außer der Baustelle vor der Tür keine Beschwerden. Mitternacht ist nun schon länger vorbei, die Stimmung wechselt. Besingt Peter Fox in seiner gleichnamigen Berlin-Hymne den Übergang von Nacht zum Morgen mit "Schwarz zu Blau" ist der Farbverlauf auf der Feierbanane um diese Uhrzeit Rot zu Blau: Polizeiautos mit und ohne Martinshorn und Krankenwagen fahren über die Sonnenstraße und übertünchen im Vorbeifahren die roten Lichter aus den Clubs mit Blaulicht. Zwischen den Nachtschwärmern läuft Mayer Richtung Sendlinger Tor, der Schriftzug auf seinem Mona-Rucksack leuchtet Blau auf Schwarz.