Bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle an der Wohlfartstraße in Freimann ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr ein tragischer Unfall, bei dem ein 32-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich der Mann in dem für den Baggerfahrer nicht einsehbaren Schwenkbereich des Baggerarms aufgehalten. Er sei von der Schaufel erfasst und gegen die Böschung der Baugrube gedrückt worden, wodurch er schwerste Verletzungen im Bereich des Brustkorbs erlitten habe.