Von Catherine Hoffmann

Frauen sind in den Führungsetagen noch immer unterrepräsentiert - das ist bundesweit so und auch in München nicht anders. Und das gilt nicht nur für das Top-Management. Auch auf Ebene von Abteilungs- oder Teamleitern sind Managerinnen oft die Ausnahme. Netzwerke für Frauen wollen dies ändern. Sie arbeiten meist deutschlandweit, haben in München oft besonders viele aktive Mitglieder, einfach weil es hier besonders attraktive Unternehmen und Universitäten gibt. "Working Mums sind mein Favorit, da fühle ich mich zuhause", sagt zum Beispiel Dagmar Nietzer. Sie ist Unternehmerin und Business Angel - was bedeutet, dass sie Existenzgründerinnen mit Know-how, Kontakten oder Geld unterstützt. Nietzer ist gleich in mehreren Münchner Netzwerken tätig. Mit Begeisterung sie auch bei Fidar dabei, ein Bündnis, das sich für mehr Frauen in Aufsichtsräten stark macht.