Von Jakob Wetzel

Was für ein Spektakel. Zigtausende sind an jenem Sonntagnachmittag auf dem Oberwiesenfeld zusammengekommen, alleine 60 000 haben eine Eintrittskarte gekauft. Sie haben bereits eine Ballonfahrt gesehen, ein Doppeldecker-Geschwader ist vorübergeflogen, gerade hat ein Segelflugzeug am Himmel seine Kreise gezogen. Doch jetzt kommt Wilhelm Stör. Der Kriegsveteran ist Lehrer an der Deutschen Verkehrsfliegerschule in Schleißheim, wo die Reichswehr heimlich Militärpiloten ausbilden lässt. Dieser Stör brummt nun in seinem Propellerflugzeug vorbei - kopfüber. Dem Reporter der Münchner Neuesten Nachrichten (MNN) verschlägt es die Sprache. Doch es geht weiter, Schlag auf Schlag. Stör ist gerade weg, da fliegt Ernst Udet mit seinem Doppeldecker Loopings. Die nächste Sensation ist das "Schraubenflugzeug La Cierva", ein Zwischending zwischen Propellerflugzeug und Hubschrauber, der Reporter nennt es die "fliegende Windmühle". Und dann springen über den Köpfen der Menschen auch noch zwei Fallschirmspringer ab.