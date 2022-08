Von Anna Hoben

Der ehemalige Münchner Bundestagsabgeordnete Florian Post hat seinen Austritt aus der SPD erklärt. In einem Schreiben an den Münchner SPD-Vorsitzenden Christian Köning begründete der 41-Jährige den Schritt mit einer "Entfremdung zwischen der heutigen Funktionärsschicht einerseits und der Mehrheit der Mitglieder, den noch verbliebenen Stammwählern und den massenhaft abgesprungenen Ex-Wählern andererseits", die sich nicht mehr überwinden lasse und deren Überwindung auch nicht angestrebt werde. In München werde die Massenabwanderung der Wähler "nicht einmal zur Kenntnis genommen". Weiter schreibt Post: "Mit dem Versuch, kleinsten Minderheiten nachzueifern, statt Mehrheiten anzustreben (...), wird aus der früher mehrheitsfähigen Volkspartei selbst eine skurrile Minderheit." Dies sei ein "fataler Irrweg".

Post saß von 2013 bis 2021 als Abgeordneter des Wahlkreises München-Nord im Bundestag. Nachdem er zur Wahl 2021 von der SPD keinen aussichtsreichen Listenplatz mehr bekommen hatte, führte er seinen Wahlkampf offen gegen die eigene Partei. Immer wieder polarisierte er, mit Äußerungen oder drastischen Aktionen. Als Adidas etwa ankündigte, wegen der Corona-Beschränkungen keine Miete für seine Läden mehr zu bezahlen, nahm Post ein T-Shirt der Marke, warf es in eine Tonne und zündete es an. Gegen das Gesetz zur sogenannten Corona-Notbremse des Bundes legte er im Frühjahr 2021 Verfassungbeschwerde ein.