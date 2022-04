Noch ist es möglich, am Flaucher nahe der Reichenbachbrücke zu jonglieren, wenn man es denn kann. Nicht mehr lange aber, dann werden die Griller und Lagerfeuermacher das Isarufer einnebeln, und dann ist es mangels Sicht vorbei mit der hohen Kunst, mit zwei Händen drei oder mehr Sachen - Keulen, Bälle, Ringe - in der Luft zu halten. Wie in jedem Jahr appellieren Stadt und Gesellschaft an die Flaucher-Feierer, doch ihren Dreck wieder mitzunehmen oder zumindest aufzuräumen - und wie jedes Jahr wird es wieder ein paar Dreckbären geben, die sich nicht daran halten. Dann waten am nächsten Tag die Jogger durch Scherben und die Hundehalter müssen mit einem Besen vor ihrem Tier hergehen, sonst gibt es blutige Pfoten. An diesem Wochenende wird's aber eh noch nichts werden mit der Party am Fluss: Höchsttemperaturen um die 16 Grad, erhöhte Regenwahrscheinlichkeit - Jonglieren geht da schon, aber Feiern und Grillen eher noch nicht.