Ein 15-Jähriger, der mit einer schweren Augenverletzung in eine Klinik muss, zwei Zeugen, deren Namen die Polizei nicht erfährt, ein Streit um eine Nichtigkeit, der in eine brutale Attacke umschlägt: Zu einer folgenschweren Auseinandersetzung, die sich am Samstag vor einem Edeka-Markt im Münchner Stadtteil Berg am Laim zutrug, haben die Ermittler der Kriminalpolizei noch Fragen.