Wasserrohrbruch:Überschwemmung in der Landwehrstraße

Ein Wasserrohrbruch in der Landwehrstraße nahe der Theresienwiese hat die Feuerwehr in der Nacht zum Montag vier Stunden lang beschäftigt: Zwischen der Paul-Heyse-Straße und der Sankt-Paul-Straße war gegen zwei Uhr nachts eine 15 Zentimeter starke Leitung gebrochen. Das unter Druck austretende Wasser unterspülte die Fahrbahn und trat an die Oberfläche.