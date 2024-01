Großes Glück hatte ein 72 Jahre alter Mann, der am Montagvormittag nach dem Baden im Riemer See plötzlich kollabierte: Taucher der Feuerwache 5 in Ramersdorf waren dort gerade zufällig bei einer Eisübung zugange und beobachteten, wie der Mann an Land gegen 10.30 Uhr bewusstlos zusammenbrach.