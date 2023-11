Ein rauchendes Auto - das haben Passanten am Dienstagvormittag am Westkreuz bemerkt, wie die Münchner Feuerwehr berichtet. Sie machten den Fahrer demnach darauf aufmerksam, dieser hielt gegenüber einer Autowerkstatt. Daraus seien Mitarbeiter gelaufen, um zu helfen. Der Feuerwehr zufolge stellten sie fest, dass unter dem Auto eine Matratze klemmte, sehr nahe am heißen Auspuff. Mit vereinten Kräften hätten sie versucht, die Matratze herauszubekommen - vergeblich.