Bei dem Brand ihres Christbaums hat sich eine 84-jährige Frau lebensbedrohliche Verbrennungen zugezogen. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, fing der Baum am Dienstagnachmittag in der Wohnung der Frau Feuer. Ein Nachbar hörte den Rauchmelder in dem Mehrfamilienhaus an der Allescherstraße in Solln und verständigte den Notruf. Kurz darauf schlugen noch weitere Nachbarn Alarm, als lodernde Flammen sichtbar wurden.