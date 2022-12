Ein 68-Jähriger ist mit seinem Fahrrad gestürzt und danach im Krankenhaus gestorben. Die Ursache für den Unfall am Stiftsbogen im Stadtteil Kleinhadern war zunächst unklar, erklärte die Polizei. Der Mann war den Angaben zufolge schon am Montagmorgen gegen 7.10 Uhr gestürzt und wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er am Mittwochabend.

Bislang ist nicht bekannt, ob der 68-Jährige sein Fahrrad gefahren oder geschoben hatte. Die Polizei ermittelt und bitte um Hinweise an das Unfallkommando unter der Telefonnummer 089/6216-3322.