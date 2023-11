Ihre Weihnachtsvorbereitungen sind eine Frau aus der Au teuer zu stehen gekommen: Als die 60-Jährige beim Kerzengießen einen Moment ihre Küche verließ, geriet ein Topf mit heißem Wachs in Brand. Die Frau versuchte zunächst, die Flammen abzudecken, was aber misslang.

Dann beging sie den grundlegenden Fehler: Sie schüttete Wasser auf das etwa 280 Grad heiße Wachs. Dadurch kam es zu einer Explosion; die Druckwelle verursachte Schäden in der Nachbarwohnung und in der darunter. Schließlich gelang es der Frau, das Feuer mit Decken zu ersticken.

Die Feuerwehr kontrollierte die Küche mit einer Wärmebildkamera und überprüften Gipskartonplatten in der darunterliegenden Wohnung - einige waren durch die Explosion herabgefallen. Nun wurde eingeschätzt, ob die verbliebenen sicher waren. Die verhinderte Kerzengießerin wurde mit mittelschweren Verbrennungen an den Händen in ein Krankenhaus gebracht, alle anderen Hausbewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Den Schaden schätzt die Feuerwehr auf einen fünfstelligen Betrag.