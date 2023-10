Im Südteil des Englischen Gartens ist es ausdrücklich verboten, "Hunde frei laufen zu lassen; wer einen Hund mitführt, hat dies so zu tun, dass andere Benutzer nicht gefährdet, geschädigt oder belästigt werden", heißt es in der Parkordnung. Doch immer wieder werde dagegen verstoßen, berichtet die Polizei. Ein Problem auch für diejenigen, die Sicherheit und Ordnung im Park gewährleisten müssen. Vor allem für die berittenen Beamtinnen und Beamten der Reiterstaffel. Ein aggressiver freilaufender Hund hat am Mittwochvormittag eines der Dienstpferde schwer verletzt.