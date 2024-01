Von Mitte Juli bis Anfang Oktober 2023 zählte die Münchner Polizei mehr als 200 Einbrüche in Taxis. Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Täter geschnappt, der 22-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. An sechs Tatorten der Diebstahl-Serie hatte die Spurensicherung seine DNA gefunden. Diebesgut: etwa 8600 Euro Bargeld, Mobiltelefone und Funkgeräte.