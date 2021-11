Einbrecher machen derzeit den Münchner Stadtteil Harlaching unsicher. Am Dienstagnachmittag zwischen 15.30 und 18.45 Uhr drangen laut Polizei Unbekannte in eine Wohnung im Bereich Anemonenstraße, Am Rosengarten und Rotbuchenstraße ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Gold- und Silberschmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Ein weiterer Einbruchversuch - ebenfalls in ein Mehrfamilienhaus - wird aus der Nachbarschaft gemeldet. Gegen 18 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, gewaltsam die Terrassentür zu einer Erdgeschosswohnung im Bereich der Nauplia-, Säbener und Ehlersstraße zu öffnen. Nach Angaben der Polizei scheiterten die Einbrecher in diesem Fall jedoch und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Einen Zusammenhang der beiden Taten schließt die Polizei nicht aus. Um Hinweise von Zeugen bittet das Kommissariat 53 unter der Nummer 089/291 00.