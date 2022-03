Das Getränkelager im Keller der Promi-Diskothek hat gebrannt - die Betreiber wollen trotzdem am Freitag wieder öffnen.

Eine automatische Meldeanlage hat am Dienstagabend um 20.18 Uhr die Münchner Feuerwehr alarmiert: Die Einsatzkräfte fuhren zur Prinzregentenstraße im Lehel zum Promi-Club P1. Wegen der gerade noch geltenden Coronabeschränkungen hat er geschlossen.

Der Löschtrupp stieg hinab ins Untergeschoss, wo der Rauchmelder losgegangen war: Das Getränkelager stand in Flammen. Die Feuerwehrleute forderten Verstärkung an, ein weiterer Löschzug rückte aus. Von zwei Seiten wurde das brennende Lager gelöscht, nach knapp einer Stunde sei das Feuer unter Kontrolle gewesen und wenig später gelöscht, berichtet die Feuerwehr München.

Zurück blieb intensiver Rauchgeruch, so dass zwei Stunden lang mit Hochleistungslüftern für Frischluft gesorgt werden musste. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt laut Feuerwehr im fünfstelligen Bereich.

Zum Brand selbst wollen sich die P1-Betreiber nicht äußern, betonen aber: An ihren Eröffnungsplänen halten sie fest. Nach einer Lockerung der Coronaregeln, über die das Kabinett berät, dürfen Bayerns Clubs von Freitag an wieder öffnen - auch Münchens Diskotheken bereiten sich intensiv darauf vor. Daher soll in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um genau 00.01 Uhr auch im "Stüberl" des P1 die Party wieder beginnen.