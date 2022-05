Das Dantestadion in Gern steht unter Denkmalschutz. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hat den Tribünenbau samt Überdachung sowie das Eingangsbauwerk, eine Toranlage mit fünf Durchgängen und seitlich niedrigeren Flügeln, vor Kurzem zum Baudenkmal erklärt. Diese Bereiche wurden bereits in den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts nach den Plänen von Fritz Beblo und Karl Meitinger errichtet. Das Dantestadion, im Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg in unmittelbarer Nähe zum Westfriedhof und zum Dantebad gelegen, ist nach Allianz Arena, Olympiastadion und dem Stadion an der Grünwalder Straße das viertgrößte Stadion der Stadt und Heimat der beiden Münchner American-Football-Mannschaften "Cowboys" und "Rangers".