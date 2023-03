Das Dantebad heißt im Mai wieder Gäste willkommen. Mit Beginn der Freibadsaison - der genaue Tag steht noch nicht fest - können Schwimmfans dort nach monatelanger Schließung erstmals wieder ihre Bahnen ziehen. Wegen der Energiekrise hatten die Stadtwerke Münchens Winterwarmfreibad in Gern Anfang September dicht gemacht. Ziel war, in der kalten Jahreszeit auch mit Temperatursenkungen in anderen Schwimmbädern mindestens 20 Prozent an Energie einzusparen. Das Kalkül ging auf: Die Schließung des Dantebads, sagt Doris Betzl von der Pressestelle der Stadtwerke, habe "einen großen Anteil" daran, dass die Vorgabe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erfüllt werden konnte.

Inzwischen sind, mit Ausnahme des gasbetriebenen Michaelibads, alle Münchner Bäder wieder wie vor der Krise temperiert. Einschränkungen gibt es allerdings noch beim Prinzregentenbad: Im vergangenen August war im Saunabereich des "Prinze" ein Feuer ausgebrochen, die Anlage ist deshalb voraussichtlich erst 2024 komplett saniert. Die Freibadsaison kann im Prinzregentenbad aber schon in diesem Jahr "wie gewohnt laufen". Geschlossen ist heuer zudem das Georgenschwaigbad in Schwabing - es wird bis zum Sommer 2024 in ein CO2-neutrales Naturbad verwandelt, nach dem Modell des bislang in München einzigen Naturbades Maria Einsiedel in Thalkirchen.