Der Corona-Warnwert für München hat zum Ende der Herbstferien einen neuen Höchststand erreicht. Nach Angaben des Berliner Robert-Koch-Instituts vom Sonntag ist die Sieben-Tage-Inzidenz sprunghaft auf 189,3 angestiegen; sie beziffert, wie viele neue Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet werden. Am Freitag hatte dieser Wert noch bei 152,9 gelegen. Die Pandemie breitet sich in München also immer schneller aus. Darauf deutet auch die Reproduktionszahl hin. Sie lag am Sonntag bei 1,25. Das bedeutet, dass 100 erkrankte Menschen durchschnittlich 125 bis dahin gesunde anstecken. Aktuell sind 5101 Münchnerinnen und Münchner mit dem Coronavirus infiziert.

Wie sich das auf den nun wieder beginnenden Unterricht auswirkt, war am Sonntag noch unklar. Bislang waren Grundschüler an Münchner Schulen von der Maskenpflicht am Platz befreit. Diese Sonderregelung wurde allerdings aufgehoben, weswegen die Stadt München am Donnerstag eine Verlängerung der bisherigen Ausnahmegenehmigung beantragt hatte. Im Gesundheitsministerium lag auch am späten Sonntagnachmittag noch keine Entscheidung vor. Man prüfe den Antrag "unter Hochdruck", sagte ein Sprecher.

München steht unverändert an der Spitze der deutschen Corona-Statistik. Seit Beginn der Pandemie wurden in keiner anderen Stadt und keinem anderen Landkreis mehr Infektionen registriert. Nach Angaben aus dem Rathaus addieren sich die Fälle mittlerweile auf 20 194 Infizierte, von denen 14 839 wieder genesen und 254 gestorben sind.