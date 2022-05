Am 14. Mai findet bereits zum zwölften Mal der Gratis Comic Tag statt. Auch Geschäfte in München sind wieder beteiligt.

Es ist ein Tag für Comic-Nerds, für Sammler, aber auch für Menschen, die neu in die Welt der grafischen Erzählung einsteigen wollen. Die Rede ist vom Gratis Comic Tag, der am 14. Mai bereits zum zwölften Mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfindet. In München sind neben der Comic Company die drei Hugendubel-Filialen am Stachus, am Marienplatz und auf der Theresienhöhe beteiligt. Dort kann man 35 verschiedene Hefte von insgesamt 19 Verlagen kostenlos erstehen. Das heißt: Die Auswahl ist groß und reicht von Kindercomics wie "Spaghetti" über Mangas wie "Solo Leveling" und Superhelden-Comics wie "Doctor Strange" bis hin zu Independent-Werken wie "Zöliakie". Aber man sollte sich trotzdem beeilen. Denn viele der Gratis-Hefte, mit denen die Verlage die Breite und Buntheit der deutschen Comiclandschaft aufzeigen wollen, sind schnell vergriffen.

Gratis Comic Tag, Sa., 14. Mai, Comic Company, Fraunhofer Str. 21 und weitere Orte, www.gratiscomictag.de